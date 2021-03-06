Бердымухамедов присвоил 245 многодетным матерям звание Ene mähri

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 5 марта в ходе заседания кабмина подписал постановление относительно присвоения звания Ene mähri («Материнская нежность») 245 многодетным матерям. Президент также поздравил представительниц прекрасного пола с наступающим Международным женским днём, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Глава государства поручил вручить соответствующие награды и подарки столичным жительницам главе Меджлиса Гульшат Мамедовой. Церемония состоится в Центре общественных организаций. Хякимы Ашхабада и велаятов получили инструкции относительно вручения многодетным семьям ключей от новых квартир.

В этом году в список удостоенных звания Ene mähri вошли домохозяйки, сотрудницы различных предприятий, работники медицинских и образовательных учреждений, ковровщицы, регулировщицы дамб, почтальоны, главные арендаторы-пастухи овец животноводческого хозяйства.

Напомним, что в Туркменистане многодетными матерями считаются представительницы прекрасного пола, которые родили и воспитали 8 и более детей. Им предоставляют единовременное денежное вознаграждение, которое в 10 раз превышает базовую величину, исчисляемую при назначении пенсий и пособий.