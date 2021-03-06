 
  • 22:56 – В Армении налаженно производство гранатометных снарядов ОГ-7В нового поколения 
  • 00:37 – Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном 
  • 22:56 – В Армении налаженно производство гранатометных снарядов ОГ-7В нового поколения 
  • 22:56 – В Армении налаженно производство гранатометных снарядов ОГ-7В нового поколения 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:18 – В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Россия решит основной объём массовой вакцинации до осени

  • 06.03.2021, 16:03,
  • В Мире + Европа Россия
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Россия решит основной объём массовой вакцинации до осениГлава правительства России Михаил Мишустин 5 марта посетил федеральный научный центр по вирусологии и биотехнологии «Вектор» и сказал, что масштабирование результатов по изготовлению «ЭпиВакКороны» достигнет большого объёма. Это позволит управиться с массовой вакцинацией до очередной волны, передаёт пресс-служба ведомства.

Председателем были осмотрены референц-лаборатория ВОЗ по гриппу птиц и лаборатория обратной генетики. Также он поучаствовал в пуске линии разлива внутривенных препаратов шприц-доза сыворотки «ЭпиВакКорона» на производственной зоне АО «Вектор-БиАльгам».

Федеративное бюджетное ведомство науки Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», открытое в 1974 году, изучает источники особо опасных вирусов, изготовляет медицинские препараты и реализовывает задачи по сопротивлению биологическим угрозам. Центром разрабатываются сыворотки для устранения кори и лихорадки Эбола.

Наработанный опыт изготовления вакцин на пептидной платформе предоставил возможность за недолгое время приготовить вакцину «ЭпиВакКорона». Она прошла клинические и доклинические эксперименты, по итогам которых 13 октября прошлого года была зафиксирована министерством здравоохранения Российской Федерации.

Производство разработанной центром «Вектор» прививки «ЭпиВакКорона» от коронавируса выполняется биотехнологической компанией АО «Вектор-БиАльгам».

— Мы до осени должны будем абсолютно точно основной объём массовой вакцинации решить, и надеюсь, что вы в этом смысле будете надёжной опорой, — заявил Михаил Мишустин.





  •   Просмотров Сегодня: 22


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Создаётся тест-система для нового вида птичьего гриппа
    » Путин обсудил ход массовой вакцинации и введение «ковидных» паспортов
    » В Туркменистане зарегистрирована вторая российская вакцина «ЭпиВакКорона»
    » Мишустин выделил 2 млрд рублей на производство «ЭпикВакКороны»
    » В Ереване построят крупный новый научный центр
    » Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил Никола Пашиняна с Днем независимости
    » Президент Киргизии посетил фармацевтический завод «Биовит» в Сокулукском районе
    » В МИД РФ допустили вероятность разработки опасных вирусов в биолабораториях США
    » Премьеру Армении представлен ряд реализованных Центральным банком исследований
    » Вакцинация против кори будет проводиться и на выходных
    » В Сьерра-Леоне зафиксировали новый случай заболевания Эболой
    » Беларусь попытается сделать ставку на инновационные биотехнологии
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Армении налаженно производство гранатометных снарядов ОГ-7В нового поколения

    • 22:56
    • 24
    • 0

    В Душанбе откроется Центральноазиатская торговая палата

    • 18:45
    • 29
    • 0

    Россия решит основной объём массовой вакцинации до осени

    • 16:03
    • 24
    • 0

    Президент Туркменистана остался недоволен результатами деятельности некоторых ведомств

    • 11:18
    • 27
    • 0

    В Украине стартовал пилотный проект «Услышь меня»

    • 10:04
    • 36
    • 0

    Бердымухамедов присвоил 245 многодетным матерям звание Ene mähri

    • 10:03
    • 28
    • 0

    Президент Киргизии вместе с супругой провёл встречу с женщинами различных профессий

    • 09:57
    • 25
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 64011
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 59067
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 55416
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52269
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47454
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41576
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40060
    • 0

    В Армении налаженно производство гранатометных снарядов ОГ-7В нового поколения

    • 22:56
    • 24
    • 0

    Мирзиёев предложил заключить региональное торговое соглашения в рамках ОЭС

    • 09:41
    • 48
    • 0

    В Душанбе откроется Центральноазиатская торговая палата

    • 18:45
    • 29
    • 0

    Бостан Акиниязова: Глубокомысленная беседа о матери

    • 09:22
    • 56
    • 0

    Президент Киргизии вместе с супругой провёл встречу с женщинами различных профессий

    • 09:57
    • 25
    • 0

    Россия решит основной объём массовой вакцинации до осени

    • 16:03
    • 24
    • 0

    Бердымухамедов присвоил 245 многодетным матерям звание Ene mähri

    • 10:03
    • 28
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА