Россия решит основной объём массовой вакцинации до осени

Глава правительства России Михаил Мишустин 5 марта посетил федеральный научный центр по вирусологии и биотехнологии «Вектор» и сказал, что масштабирование результатов по изготовлению «ЭпиВакКороны» достигнет большого объёма. Это позволит управиться с массовой вакцинацией до очередной волны, передаёт пресс-служба ведомства.

Председателем были осмотрены референц-лаборатория ВОЗ по гриппу птиц и лаборатория обратной генетики. Также он поучаствовал в пуске линии разлива внутривенных препаратов шприц-доза сыворотки «ЭпиВакКорона» на производственной зоне АО «Вектор-БиАльгам».

Федеративное бюджетное ведомство науки Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», открытое в 1974 году, изучает источники особо опасных вирусов, изготовляет медицинские препараты и реализовывает задачи по сопротивлению биологическим угрозам. Центром разрабатываются сыворотки для устранения кори и лихорадки Эбола.

Наработанный опыт изготовления вакцин на пептидной платформе предоставил возможность за недолгое время приготовить вакцину «ЭпиВакКорона». Она прошла клинические и доклинические эксперименты, по итогам которых 13 октября прошлого года была зафиксирована министерством здравоохранения Российской Федерации.

Производство разработанной центром «Вектор» прививки «ЭпиВакКорона» от коронавируса выполняется биотехнологической компанией АО «Вектор-БиАльгам».