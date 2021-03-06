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Президент Киргизии вместе с супругой провёл встречу с женщинами различных профессий

  • 06.03.2021, 09:57,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Киргизии вместе с супругой провёл встречу с женщинами различных профессийГлава Киргизии Садыр Жапаров 5 марта совместно с первой леди республики Айгуль Жапаровой прибыл на встречу с женщинами-представителями различных профессий со всех регионов государства. Встреча была организована в преддверии предстоящего международного женского праздника. В ходе своей поздравительной речи президент высоко оценил терпение и мужество кыргызских женщин в преодолении тяжёлых испытаний в новейшей истории Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Жапаров подчеркнул, что почти во всех сферах деятельности — медицина, образование, бизнес, правоохранительная система — есть женщины-лидеры, которые вносят вклад в их развитие. Многие успешные женщины, занятые в сферах культуры, искусства, ремесленничества, в спорте и других областях, прославились на международном уровне.

Глава государства выразил надежду на то, что проводимые в стране реформы улучшат положение женщин и еще больше защитят их права.

По итогам выступления, президент пожелал женщинам страны крепкого здоровья, счастья и благополучия.





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