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Бостан Акиниязова: Глубокомысленная беседа о матери

  • 06.03.2021, 09:22,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Бостан Акиниязова: Глубокомысленная беседа о материВ канун 8 марта – Международного женского дня, главный специалист Центрального государственного архива политической документации Бостан Акиниязова поделилась с читателями сайта Centralasia.news своими впечатлениями от книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Поклонение матери – преклонение перед святыней».

— Мне особенно близка и дорога эта книга. Думаю, что это произведение никого не оставит равнодушным, — пишет Акиниязова.

По словам автора, произведение, написанное в формате душевной беседы, укрепит у молодёжи чувства ответственности за родителей, уважения, любви и поклонения им.

Книга рассказывает о непростой жизни матери президента Огулабат-эдже, рано оставшейся сиротой и познавшей все горечи жизни. Произведение повествует о великой роли материи в жизни человека, общества, государства. Президент страны вспоминает, как его родители учили детей быть неравнодушными к судьбам людей, готовыми прийти на помощь.

— Мать – это дар творения самых лучших человеческих качеств и чувств, озарённых любовью. В этом есть единство. Само слово «мать» означает всё самое лучшее, — подчёркивает Бостан Акиниязова.

Под впечатлением от книги, она вспоминает свою маму. Как мама учила её готовить различные блюда, и как через много лет, она сама уже учила своих детей. Автор отмечает в этом преемственность поколений, чему также учит книга президента.

Бостан Акиниязова сожалеет, что сегодня, уже не может пообщаться с матерью. Она бережно хранит в памяти, в своём сердце светлый образ мамы, с которым связано всё чем дорожит человек – всё то, что носит такое дорогое название Родина.

— Мама – это человек, перед которым мы всегда в долгу, ведь именно она подарила нам самое прекрасное – жизнь, научила говорить, делать первые шаги в этой жизни, — говорит автор.

От рождения и до последней минуты человека оберегает сердце матери, её любовь и забота придают сил преодолевать, идти вперёд. Такой вывод, по словам автора, помогает сделать книга президента.

— Душа матери чиста, словно небо, сердце лучезарно, словно солнце. Материнская любовь согревает сердца. Матери желают народу счастья и благополучия. На их молитвах держится земля, — завершает она свою статью строками книги Гурбангулы Бердымухамедова.

Напомним, президент Туркменистана представил книгу о матери 7 июня 2018 года. В книге использованы уникальные фото из личного архива семьи Гурбангулы Бердымухамедова.





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