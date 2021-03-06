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В Душанбе откроется Центральноазиатская торговая палата

  • 06.03.2021, 18:45,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Душанбе откроется Центральноазиатская торговая палатаВ столице Таджикистана будет создан крупный региональный торговый и сервисный центр — «Центральноазиатская торговая палата». Соответствующий проект призван объединить предпринимателей и инвесторов из стран Центральной Азии и Турции. Об этом 5 марта сообщило информагентство ASIA-Plus.

В состав палаты войдут производители и предприятия из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Турецкой Республики. Реализацией проекта занимается компания Wall World. Глава холдинга Сабир Асатуллозода отметил, что палата будет создана в рамках поручения главы Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, который заявил о важности привлечения большего числа инвесторов в экономику страны.

Региональный торговый центр будет защищать интересы инвеститоров, оказывать им необходимую поддержку, в частности юридическую помощь. Кроме того, соответствующим бизнесменам будет оказываться поддержка при разработке инвестиционных проектов.

При «Центральноазиатской торговой палате» на постоянной основе будет действовать выставка товаров и продукции государств-членов проекта.





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