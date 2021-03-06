Мирзиёев предложил заключить региональное торговое соглашения в рамках ОЭС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 марта принял участие в 14-ом саммите Организации экономического сотрудничества. Глава республики указал на необходимость заключения регионального торгового соглашения между странами-членами объединения. Об этом Toshkent.today сообщила пресс-служба президента.

Кроме того, узбекский лидер подчеркнул важность отмены экономических барьеров, введенных из-за коронавируса, внедрения цифровых технологий в товарооборот стран-участниц.

Мирзиеев призвал наращивать партнерство в транспортно-логистической области, энергетической и финансовой сферах, совместно обеспечивать продовольственную безопасность.

Участники также заострили внимание на сотрудничестве в реализации проектов по здравоохранению, аграрному аграному, инвестициям, инновационным технологиям и туризму.

По итогам саммита представители стран-членов ОЭС достигли договоренности о проведении очного 15-го саммита Организации в Туркменистане.