В Армении налаженно производство гранатометных снарядов ОГ-7В нового поколения

В Армении налажено промышленное производство гранатометных снарядов ОГ-7В

"Наряду с современными разработками очень важно организовать производство действующего вооружения – и из экономических, и из стратегических соображений"

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян опубликовал видео со производства снарядов.Снаряды для гранатомета ОГ-7В предназначены для широко распространенного гранатомета РПГ-7 - их армянское производство прошло государственные испытания и поставлено на серийную основу.