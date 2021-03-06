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В Армении налаженно производство гранатометных снарядов ОГ-7В нового поколения

Оружие Армении 
В Армении налажено промышленное производство гранатометных снарядов ОГ-7В

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян опубликовал видео со производства снарядов.

Снаряды для гранатомета ОГ-7В предназначены для широко распространенного гранатомета РПГ-7 - их армянское производство прошло государственные испытания и поставлено на серийную основу.

"Наряду с современными разработками очень важно организовать производство действующего вооружения – и из экономических, и из стратегических соображений"
 


  Источник:FMG NEWS

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