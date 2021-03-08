Часть Донецкой области осталась без газа из-за долгов

Жители части Донецкой области Украины 6 марта остались без газа из-за долгов крупнейшего поставщика тепла в регионе перед компанией «Нафтогаз». Прекращение поставок «голубого топлива» было осуществлено газораспределительным акционерным обществом «Донецкоблгаз» , сообщает сайт компании.

Соответствующие представители заявили, что это было сделано в рамках законодательства, которое обязывает прекращать поставки газа в случае, если потребление «голубого топлива» наносит ущерб государству в размере 150 млн гривен (около 5,5 млн долларов) в месяц.

На данный момент общий размер задолженности «Донецктеплокоммунэнерго» перед «Нафтогазом» составляет 1,5 млрд гривен (приблизительно 56 млн долларов). Подача газа будет восстановлена при условии возврата как минимум 302 млн гривен (около 11 млн долларов).

Представители компании «Донецкоблгаз» ещё 1 марта направили письмо премьеру Денису Шмыгалю с просьбой разрешить ситуацию. Глава правительства пока никак не отреагировал на запрос.

Компания «Нафтогаз», в свою очередь, не признала вины за случившееся и призвала «Донецкоблгаз» возобновить поставки газа.

Напомним, что «Донецктеплокоммунэнерго» обеспечивает центральное отопление в 34 населённых пунктах Донецкой области и управляет 189 котельными.

Вечером 6 марта губернатор Донецкой области Павел Кириленко сообщил о возобновлении работы 48 котельных.