В Казахстане к сельским населённым пунктам проложено 20 тысяч км оптико-волоконного кабеля

Заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асхат Оразбек рассказал, как в последние 2 года решались вопросы охвата интернетом всей территории республики. Обзор замминистра 6 марта опубликовала пресс-служба правительства РК.

Чиновник отметил, что за указанный период, несмотря на сложности, возникшие из-за эпидемиологической ситуации, к оптическим линиям были подключены 1257 населённых пунктов. А в целом из шести с половиной тысяч населённых пунктов — 5322 получили возможность выходить в интернет, что позволило гражданам учиться и работать на расстоянии.

Асхат Оразбек поведал, что в стране по сельской местности протянуто и активировано 20 тысяч км оптоволокна. Благодаря этим мерам к настоящему времени 99% населения страны могут воспользоваться услугами широкополосного интернета. Также министерством инициированы проекты по проведению оптоволокна к многоквартирным жилым домам, учебным заведениям и другим объектам ещё во время их строительства.

Что касается функционала 5G, то уже в текущем году в Нур-Султане будет запущен пилотный вариант. В других городах эта система начнёт работать в 2022 году, а областных центрах такие функции в полном доступе будут задействованы к 2025 году, сообщил представитель ведомства, курирующего цифровое развитие.