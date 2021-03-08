Власти Армении предпринимают усилия для повышения роли женщин в стране

Глава правительства Армении Никол Пашинян 8 марта в поздравительном послании по случаю Международного женского дня отметил, что государство предпринимает усилия для повышения роли женщин, обеспечения равных прав и возможностей в стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

По его словам, задача государства — создать возможности, которые позволят женщинам продемонстрировать свои творческие способности, знания, почувствовать себя наиболее защищенными и оцененными.

Он отметил, что благодаря женщинам сохраняются лучшие национальные традиции и крепкая армянская семья.

Пашинян подчеркнул, что 8 марта в армянском обществе отмечается с особенной теплотой и почтением, что свидетельствует об особой роли женщин в армянском обществе и их бесценном вкладе, который также является результатом уважения и безграничной любви к ним их мужей, братьев, отцов и сыновей.

Глава правительства отметил, что особо хотел бы отдать дань памяти армянским женщинам-военнослужащим и добровольцам, отдавшим свои жизни во имя Родины в 44-дневной войне.