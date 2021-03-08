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В Туркменистане в честь Международного женского дня состоялись торжества

В Туркменистане в честь Международного женского дня состоялись торжестваВ Ашхабаде 7 марта состоялся праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню. Кроме того, в столице и велаятах Туркменистана состоялись церемонии чествования многодетных матерей, удостоенных звания Ene mähri («Материнская нежность»), сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».В Туркменистане в честь Международного женского дня состоялись торжества

В концерте приняли участие солисты, артисты театров, хореографические и хоровые коллективы. На мероприятии, прошедшем во Дворце мукамов, также выступили детские творческие группы, были исполнены древний туркменский танец куштдепди и песни, прославляющие независимый Туркменистан и матерей страны.В Туркменистане в честь Международного женского дня состоялись торжества

Женщины, воспитавшие 8 и более детей и удостоенные звания Ene mähri, приняли участие в церемонии чествования в Центре общественных организаций. Подобные мероприятия, включающие вручение многодетным семьям ключей от новых квартир, прошли во всех областных центрах.

В Ашхабаде также были подведены итоги конкурса «Талып гозели», в рамках которого была выявлена самая красивая студентка. Ею стала учащаяся 4-курса Туркменского государственного университета имени Махтумкули Гульназ Атаева.В Туркменистане в честь Международного женского дня состоялись торжества

От имени президента Гурбангулы Бердымухамедова в честь Международного женского дня все представительницы женского пола в стране получили денежные подарки.





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