Глава правительства Киргизии недоволен работой по цифровизации таможенной сферы

Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов 7 марта провёл совещание по вопросам цифровизации налоговых и таможенных процедур. Была отмечена важность интегрирования всех компонентов цифровизации в 2021 году. Глава правительства остался недоволен цифровизацией таможенной сферы и подчеркнул, что на этот аспект будет обращено особое внимание. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

По словам Марипова, цифровизация налоговых и таможенных процедур была начата в стране несколько лет назад, и в этом вопросе как отметил глава правительства, Кыргызстан достиг определённых результатов. Однако, при этом наблюдается ряд недочётов и недостатков в работе.

В связи с этим, премьер-министр подчеркнул необходимость срочного проведения всех мероприятий по цифровизации этих процедур с учётом важности исключения коррупционных рисков и увеличения поступлений в бюджет, защиты добросовестных налогоплательщиков и населения от контрафактной продукции, сокращения доли теневой экономики и увеличения предоставления электронных государственных услуг.