Президент Белоруссии обратился к людям, устраняющим последствия Чернобыльской трагедии

Белорусский лидер Александр Лукашенко 7 марта поздравил всех сотрудников и ветеранов Департамента по ликвидации последствий катастрофы чернобыльской АЭС по поводу 30-летия со дня создания организации. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

Глава государства подчеркнул, что вследствие крупной техногенной аварии в истории ХХ века белорусская территория пострадала больше всех. Но за прошедшие десятилетия проделана огромная работа. На всех пострадавших территориях проведены мероприятия по их обеззараживанию, с опасных участков люди были оперативно переселены, обеспечены жильём, медицинской помощью и работой.

Президент констатировал, что была сформирована законодательная база, созданы научные и лечебные центры, организован международный обмен. Далее после катастрофы была эффективно реализована череда государственных программ по борьбе с последствиями аварии, которые способствовали возрождению экономики задетых катастрофой земель.

Лукашенко особо отметил, что все достигнутые результаты это безусловная заслуга работников департамента по ликвидации последствий, граждан страны беззаветно преданных делу. Президент дополнил, что для полного восстановления этих земель предстоит ещё многое сделать, и выразил уверенность, что дружная команда профессионалов с этой задачей справится.