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Рахмон поздравил таджикских женщин с Днём матери

Рахмон поздравил таджикских женщин с Днём материЛидер Таджикистана Эмомали Рахмон 7 марта направил поздравительное послание женщинам страны по случаю Дня матери, который отмечается в республике 8 марта. По словам президента, именно матери играют ключевую роль в формировании образованного и отважного молодого поколения, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что соответствующие представительницы прекрасного пола делают всё от них зависящее, чтобы воспитать духовно развитых и физически здоровых детей, которые в дальнейшем сыграют важную роль в развитии республики.

По словам Рахмона, на протяжении 30 лет независимости Таджикистана местные женщины наравне с мужчинами трудились во всех сферах. Особое внимание было уделено женщинам-предпринимателям, которым государство предоставляет льготные кредиты.

Президент заявил, что соответствующим госорганам уже было поручено разработать «Национальную стратегию активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 2021–2030 годы».

Лидер страны также призвал всех детей глубоко почитать своих родителей, жён и сестёр.





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