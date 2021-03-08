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Путин поздравил россиянок с Международным женским днём

  • 08.03.2021, 18:49,
  • В Мире + Европа » Россия
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Путин поздравил россиянок с Международным женским днёмПрезидент России Владимир Путин поздравил всех россиянок с Всемирным женским днём – 8 Марта. Путин заметил, что это празднество насыщено счастьем, душевной щедростью и добротой. Об этом сообщает пресс-центр главы государства.

— Сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат искренние слова нежной, сердечной признательности. Мы говорим их нашим мамам, бабушкам, жёнам, сёстрам, дочерям, подругам, коллегам по работе, — заявил Владимир Путин.

Президент выделил, что эти обычаи празднества 8 Марта обеспечивают особенный настрой, ассоциируются с началом весны, подтверждают роль женщин в жизни людей, в сохранении тех настоящих достояний, что постоянно были и будут воодушевляющим духовным ориентиром.

— Забота о детях, тепло домашнего уюта, которым вы всегда стремитесь окружить своих родных, – всё это нелёгкий каждодневный труд. Он, конечно же, заслуживает самого высокого признания, — сказал глава России.

Путин уделил большое внимание женщинам — медикам, что в сложных обстоятельствах с коронавирусной эпидемией проявили свою заботливость и мастерство. Президент выразил признательность женщинам — докторам, санитаркам, фельдшерам и медсёстрам, всем, кто помогает спасать и вылечивать пациентов в «красных зонах».

— Ещё раз от всего сердца поздравляю вас с праздником! Желаю вам здоровья, успехов, взаимопонимания с теми, кто вам дорог. И, конечно же, как можно больше поводов для улыбок и радости, — заключил Владимир Путин.





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