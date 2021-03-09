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В сфере текстильного производства турецкая продукция заменяется армянской. - Мин...

Текстильная промышленность Армении 

В сфере текстильного производства турецкая продукция заменяется армянской. - Министр экономики РА Ваан Керобян


  Источник:FMG NEWS
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