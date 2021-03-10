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В Душанбе доставлена первая партия вакцины от коронавируса

В Душанбе доставлена первая партия вакцины от коронавирусаВ Душанбе из столицы Индии вечером 8 марта прибыла первая партия из 192 тысяч доз британской вакцины от коронавируса  AstraZeneca. Груз был доставлен в столицу Таджикистана в рамках механизма Всемирной организации здравоохранения — COVAX. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По словам главы минздрава Джамолиддина Абдуллозода, остальные вакцины прибудут в республику в ближайшее время. В общей сложности в этом году в государство должно быть доставлено 732 тыс. доз соответствующих препаратов, 624 тыс. из которых будут предоставлены в рамках механизма COVAX.

В министерстве здравоохранения Таджикистана ранее заявили, что вакцинация в стране будет проводиться в три этапа. На первом будет привито 20% населения. Сюда войдут граждане старше 70 лет, медицинские работники, представители таможенной службы и погранвойск.

На втором этапе вакцинированы будут люди старше 50 лет. На первых двух этапах всего будет привито свыше 1,8 млн человек. Ещё около 3,9 млн граждан получат прививки в рамках третьего этапа.

Дата начала вакцинации на данный момент ещё не определена.


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