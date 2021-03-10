Путин подписал закон об отключении сотовой связи в колониях и СИЗО

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о блокировке сотовых связей в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Данный закон был опубликован 9 марта на государственном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, диспетчеры должны будут отключить обслуживание по номерам, которые применяют приговорённые в тюрьмах, подозреваемые и подсудимые в СИЗО и колониях. Остановка услуг связи будет реализовываться вследствие письменного решения президента, заместителя главы или главы территориального органа Федеральной службы исполнения наказаний.

В опубликованной объяснительной записке устанавливалось, что в 2018 году в зданиях уголовно-исправительной системы было конфисковано свыше 56 тыс. аппаратов связи, вопреки активному запрету для осуждённых иметь их при себе, а за передачу телефона в режимных зонах были задержаны свыше 5 тыс. человек. Составители законодательной инициативы замечали, что сотовые телефоны на территории колоний или СИЗО часто применяются для выполнения мошенничества, воздействия на свидетелей, управления действиями находящихся на свободе участников организованной преступной группы.

По словам авторов законопроекта, закрытие диспетчеров sim-карт поможет убрать финподдержку глав уголовно-преступной среды и обеспечение заключённых и подследственных наркотиками и другими запрещёнными предметами.