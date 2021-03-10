﻿ Путин подписал закон об отключении сотовой связи в колониях и СИЗО » Новости Армении, Арцаха, Евразес, ЕАЭС, ОДКБ, НАТО и Евросоюза | Сервер Новостей


 
  • 19:55 – Вместе мы продолжаем нести общую ответственность, и я уверен, что мы с честью будем нести ее | Никол Пашинян 
  • 10:09 – Российско-турецкий центр продолжает следить за порядком в Нагорном Карабахе 
  • 19:44 – В сфере текстильного производства турецкая продукция заменяется армянской. - Мин... 
  • 19:55 – Вместе мы продолжаем нести общую ответственность, и я уверен, что мы с честью будем нести ее | Никол Пашинян 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:18 – В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Путин подписал закон об отключении сотовой связи в колониях и СИЗО

  • 10.03.2021, 08:46,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Путин подписал закон об отключении сотовой связи в колониях и СИЗОПрезидент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о блокировке сотовых связей в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Данный закон был опубликован 9 марта на государственном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, диспетчеры должны будут отключить обслуживание по номерам, которые применяют приговорённые в тюрьмах, подозреваемые и подсудимые в СИЗО и колониях. Остановка услуг связи будет реализовываться вследствие письменного решения президента, заместителя главы или главы территориального органа Федеральной службы исполнения наказаний.

В опубликованной объяснительной записке устанавливалось, что в 2018 году в зданиях уголовно-исправительной системы было конфисковано свыше 56 тыс. аппаратов связи, вопреки активному запрету для осуждённых иметь их при себе, а за передачу телефона в режимных зонах были задержаны свыше 5 тыс. человек. Составители законодательной инициативы замечали, что сотовые телефоны на территории колоний или СИЗО часто применяются для выполнения мошенничества, воздействия на свидетелей, управления действиями находящихся на свободе участников организованной преступной группы.

По словам авторов законопроекта, закрытие диспетчеров sim-карт поможет убрать финподдержку глав уголовно-преступной среды и обеспечение заключённых и подследственных наркотиками и другими запрещёнными предметами.


  •   Просмотров Сегодня: 32

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » И.о. заместителя главы правительства Киргизии раскритиковала условия содержания в СИЗО Бишкека
    » Президент Киргизии подписал закон об установлении компенсаций медицинским работникам
    » Зеленский подписал закон о совершенствовании высшего образования
    » В России запретили размещать курсы валют на уличных табло
    » Президент Армении подписал закон об объявлении амнистии
    » Президент Армении подписал соглашение об армяно-российской объединенной группировке войск
    » Президент Нагорно-Карабахской Республики подписал ряд законов
    » Президент НКР подписал ряд законов
    » Путин создал аналог пионерской организации
    » С.Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионеров до 11,4 тыс. руб. в 2016 г.
    » Роскомнадзор объявил о блокировке сайта Общества защиты прав потребителей
    » Порошенко подписал закон о запрете досрочного снятия депозитов
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Вместе мы продолжаем нести общую ответственность, и я уверен, что мы с честью будем нести ее | Никол Пашинян

    • 19:55
    • 7
    • 0

    «Химки» — «Ростов»: из середняков наверх?

    • 14:20
    • 33
    • 0

    Олег Знарок: «Наши нападающие слишком мало забивали»

    • 13:54
    • 30
    • 0

    В Душанбе доставлена первая партия вакцины от коронавируса

    • 13:16
    • 32
    • 0

    Российско-турецкий центр продолжает следить за порядком в Нагорном Карабахе

    • 10:09
    • 39
    • 0

    Путин подписал закон об отключении сотовой связи в колониях и СИЗО

    • 08:46
    • 32
    • 0

    Президент Туркменистана обсудил с Игорем Макаровым подготовку к ЧМ-2021 по велотреку

    • 08:11
    • 30
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 64092
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 59138
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 55528
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52321
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47510
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41653
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40128
    • 0

    Вместе мы продолжаем нести общую ответственность, и я уверен, что мы с честью будем нести ее | Никол Пашинян

    • 19:55
    • 7
    • 0

    Олег Знарок: «Наши нападающие слишком мало забивали»

    • 13:54
    • 30
    • 0

    «Химки» — «Ростов»: из середняков наверх?

    • 14:20
    • 33
    • 0

    На территории Узбекистана откроется филиал турецкого университета Бахчешексир

    • 13:08
    • 14
    • 0

    Российско-турецкий центр продолжает следить за порядком в Нагорном Карабахе

    • 10:09
    • 39
    • 0

    Пакистан и Узбекистан договорились реализовать долгосрочные проекты

    • 20:17
    • 29
    • 0

    Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турции во главе с председателем МИД

    • 06:27
    • 29
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА