Президент Туркменистана обсудил с Игорем Макаровым подготовку к ЧМ-2021 по велотреку

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 9 марта встретился с членом Руководящего комитета Международного союза велосипедистов, главой группы компаний ARETI Игорем Макаровым. В рамках переговоров была затронута тема подготовки к предстоящему Чемпионату мира по велотреку в Ашхабаде, сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Макаров отметил, что соответствующие работы ведутся в ускоренном режиме. Он также подчеркнул, что все поручения Бердымухамедова будут выполнены в кратчайший срок. По его словам, ЧМ-2021 по велотреку будет проведён на высшем уровне.

Президент Туркменистана, в свою очередь, указал на символичность организации соответствующего соревнования в год празднования 30-летия независимости страны и 140-й годовщины образования города Ашхабада.

В рамках встречи особое внимание было уделено важности вакцинации прибывающих в Туркменистан спортсменов от коронавирусной инфекции.

Напомним, что Чемпионат мира по велотреку пройдёт 13–17 октября этого года. В нём примут участие представители 186 стран.