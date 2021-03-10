Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турции во главе с председателем МИД

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 марта принял делегацию Турции во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. На встрече были обсуждены актуальные темы прогрессирования узбекско-турецкого партнёрства, передаёт пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев с удовольствием отметил, что регулярные контакты на высшем уровне содействуют дальнейшему усилению дружеских связей и стратегического взаимодействия, увеличению двустороннего партнёрства между Турецкой Республикой и Республикой Узбекистан и наполнению этих отношений содержанием.

Мевлют Чавушоглу искренне поблагодарил главу государства за оказанный приём и передал тёплые приветствия и искренние пожелания президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Во время переговоров большое внимание было уделено темам практического осуществления договорённостей первого собрания Совета стратегического партнёрства на уровне глав государств, проходило в Анкаре в феврале 2020 года. Также, была обсуждена подготовка к очередному саммиту в Республике Узбекистан.

В ходе переговоров была подчёркнута важность расширения сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной областях, в особенности подготовки и осуществления в Узбекистане новых инвестиционных программ с участием главных компаний Турции.