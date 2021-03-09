﻿ Пакистан и Узбекистан договорились реализовать долгосрочные проекты » Новости Армении, Арцаха, Евразес, ЕАЭС, ОДКБ, НАТО и Евросоюза | Сервер Новостей


 
  • 19:55 – Вместе мы продолжаем нести общую ответственность, и я уверен, что мы с честью будем нести ее | Никол Пашинян 
  • 10:09 – Российско-турецкий центр продолжает следить за порядком в Нагорном Карабахе 
  • 19:44 – В сфере текстильного производства турецкая продукция заменяется армянской. - Мин... 
  • 19:55 – Вместе мы продолжаем нести общую ответственность, и я уверен, что мы с честью будем нести ее | Никол Пашинян 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:18 – В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Пакистан и Узбекистан договорились реализовать долгосрочные проекты

  • 09.03.2021, 20:17,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Пакистан и Узбекистан договорились реализовать долгосрочные проектыВице-премьер - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков 8 марта провел онлайн-переговоры с советником премьер-министра Пакистана Абдул Раззак Давудом. Участники обсудили долгосрочные перспективы двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, химической индустрии, энергетической сфере и торговле. Об этом сообщила пресс-служба МИВТ.

В процессе бизнес-диалога стороны проанализировали взаимовыгодные решения по осуществлению железнодорожного проекта «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» и выработали общие действия по его скорейшему выполнению.

Также чиновники рассмотрели организационные вопросы проведения Делового совета с участием бизнесменов обоих государств и заседания межправительственной комиссии по торгово-экономической и научно-технической кооперации. Оба мероприятия запланированы на июль 2021 года в Ташкенте. 

По результатам переговоров стороны достигли соглашения по наращиванию активности в области разработки двусторонних документов, направленных на инвестиционную защиту и реализацию совместных торгово-экономических проектов.


  •   Просмотров Сегодня: 29

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Власти Узбекистана простимулируют экономическое развитие Сурхандарьинской области
    » Ташкент получит 145 миллионов евро на модернизацию водоснабжения
    » Венгрия окажет поддержку Узбекистану при вступлении в ВТО
    » Узбекистан и Таджикистан договорились о совместном использовании водных ресурсов
    » Узбекистан окажет поддержку Афганистану в совместных проектах
    » Узбекистан и Саудовская Аравия направили свои силы на развитие инвестиционной политики
    » Зеленский обсудил с премьером Испании торгово-экономические связи
    » Узбекистан и страны СНГ активизируют развитие цифровой экономики
    » Туркменистан и Узбекистан обсудили актуальные вопросы сотрудничества
    » ОАЭ заинтересованы в развитии экономического сотрудничества с Арменией — госминистр
    » Глава Минэкономики Армении и посол Польши обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
    » Встреча в Тбилиси: о чем договорились президент Армении и премьер Грузии
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Вместе мы продолжаем нести общую ответственность, и я уверен, что мы с честью будем нести ее | Никол Пашинян

    • 19:55
    • 7
    • 0

    «Химки» — «Ростов»: из середняков наверх?

    • 14:20
    • 33
    • 0

    Олег Знарок: «Наши нападающие слишком мало забивали»

    • 13:54
    • 30
    • 0

    В Душанбе доставлена первая партия вакцины от коронавируса

    • 13:16
    • 32
    • 0

    Российско-турецкий центр продолжает следить за порядком в Нагорном Карабахе

    • 10:09
    • 39
    • 0

    Путин подписал закон об отключении сотовой связи в колониях и СИЗО

    • 08:46
    • 32
    • 0

    Президент Туркменистана обсудил с Игорем Макаровым подготовку к ЧМ-2021 по велотреку

    • 08:11
    • 30
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 64092
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 59138
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 55528
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52321
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47510
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41653
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40128
    • 0

    Вместе мы продолжаем нести общую ответственность, и я уверен, что мы с честью будем нести ее | Никол Пашинян

    • 19:55
    • 7
    • 0

    Олег Знарок: «Наши нападающие слишком мало забивали»

    • 13:54
    • 30
    • 0

    «Химки» — «Ростов»: из середняков наверх?

    • 14:20
    • 33
    • 0

    На территории Узбекистана откроется филиал турецкого университета Бахчешексир

    • 13:08
    • 14
    • 0

    Российско-турецкий центр продолжает следить за порядком в Нагорном Карабахе

    • 10:09
    • 39
    • 0

    Пакистан и Узбекистан договорились реализовать долгосрочные проекты

    • 20:17
    • 29
    • 0

    Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турции во главе с председателем МИД

    • 06:27
    • 29
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА