Пакистан и Узбекистан договорились реализовать долгосрочные проекты

Вице-премьер - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков 8 марта провел онлайн-переговоры с советником премьер-министра Пакистана Абдул Раззак Давудом. Участники обсудили долгосрочные перспективы двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, химической индустрии, энергетической сфере и торговле. Об этом сообщила пресс-служба МИВТ.

В процессе бизнес-диалога стороны проанализировали взаимовыгодные решения по осуществлению железнодорожного проекта «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» и выработали общие действия по его скорейшему выполнению.

Также чиновники рассмотрели организационные вопросы проведения Делового совета с участием бизнесменов обоих государств и заседания межправительственной комиссии по торгово-экономической и научно-технической кооперации. Оба мероприятия запланированы на июль 2021 года в Ташкенте.

По результатам переговоров стороны достигли соглашения по наращиванию активности в области разработки двусторонних документов, направленных на инвестиционную защиту и реализацию совместных торгово-экономических проектов.