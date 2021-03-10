Российско-турецкий центр продолжает следить за порядком в Нагорном Карабахе

Министерство национальной безопасности Турции 8 марта в рамках проведённой пресс-конференции сообщило о том, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Нагорном Карабахе, который начал работу 30 января 2021 года, продолжает деятельность по обеспечению постоянного режима прекращения огня и установления мира и стабильности в регионе. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной безопасности Турции.

Учитывая представленные данные, для оказания поддержки братскому Азербайджану на послевоенных территориях проводится разминирование в Агдамском и Джебраилском районах при участии двух турецких подразделений по поиску и очистке мин.

Кроме того, турецкие специалисты обучают азербайджанских саперов уничтожать самодельные взрывчатые вещества (METI) и взрывчатые материалы (PMKI).

Напомним, что 30 января 2021 года в Агдамском районе Азербайджана состоялось открытие Совместного российско-турецкого мониторингового центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.