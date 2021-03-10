«Химки» — «Ростов»: из середняков наверх?

12 марта подмосковные «Химки» на своём стадионе в матче 22-го тура Чемпионата России по футболу «Тинькофф – Российская Премьер-Лига» примут футбольный клуб «Ростов».

Фото: Олег Беспалов

Для обеих команд предстоящий матч будет весьма важным. Если, конечно, химчане и ростовчане планируют побороться за условную зону Еврокубков. Свои последние матчи «Химки» и «Ростов» завершили нулевыми паритетами. Поэтому мы вправе ждать от команд результативных действий. Да и что этому должно помешать? Зимняя пауза уже давно позади, футболисты почувствовали вкус к любимому делу. Поля у нас в РПЛ, слава агрономам и сотрудникам стадионов, в порядке. Так что нужно выходить и показывать яркий футбол.

Фото: Елена Романченко

Прогноз – 2:2.

Футбол. Тинькофф – Российская Премьер-Лига. 22 тур.

«Химки» МО – «Ростов» Ростов-на-Дону

12 марта 2021 года. Химки. Стадион «Арена Химки». 19.00.

Текст Антон Буялов.

Фото Олег Беспалов, Наталья Бухарева, Елена Романченко.

10.03.2021 г.