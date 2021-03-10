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«Химки» — «Ростов»: из середняков наверх?

  • 10.03.2021, 14:20,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

12 марта подмосковные «Химки» на своём стадионе в матче 22-го тура Чемпионата России по футболу «Тинькофф – Российская Премьер-Лига» примут футбольный клуб «Ростов».



ФК Химки
Фото: Олег Беспалов


Для обеих команд предстоящий матч будет весьма важным. Если, конечно, химчане и ростовчане планируют побороться за условную зону Еврокубков. Свои последние матчи «Химки» и «Ростов» завершили нулевыми паритетами. Поэтому мы вправе ждать от команд результативных действий. Да и что этому должно помешать? Зимняя пауза уже давно позади, футболисты почувствовали вкус к любимому делу. Поля у нас в РПЛ, слава агрономам и сотрудникам стадионов, в порядке. Так что нужно выходить и показывать яркий футбол.



«Химки» - «Ростов»: из середняков наверх?
Фото: Елена Романченко


Прогноз – 2:2.





Футбол. Тинькофф – Российская Премьер-Лига. 22 тур.





«Химки» МО – «Ростов»  Ростов-на-Дону





12 марта 2021 года. Химки. Стадион «Арена Химки». 19.00.   





Текст Антон Буялов.


Фото Олег Беспалов, Наталья Бухарева, Елена Романченко.


10.03.2021 г.


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