Олег Знарок: «Наши нападающие слишком мало забивали»

Главные тренеры ХК «Спартак» Олег Знарок и ПХК ЦСКА Игорь Никитин пообщались с журналистами после четвёртого матча плей-офф Кубка Гагарина 2020/2021, в котором «армейцы» выиграли 3:1 и завершили серию в свою пользу 4:0.

Олег Знарок, главный тренер ХК «Спартак»:

— Одной из главных причин, которая повлияла на то, что мы потерпели поражения как в этой игре, так во всей серии, стало то, что наши нападающие мало забивали. За четыре игры двенадцать наших нападающих забросили только одну шайбу, да и большинство у нас не пошло.

Но в то же время, я скажу, что команда билась в каждой игре. Мы выглядели достойно в каждом матче с ЦСКА. Особенно хорошо мы действовали в первой игре. Там мы должны были цепляться. Если б не пропустили в овертайме решающий гол, то серия могла бы протекать по-другому.

Сегодня мы тоже начали неплохо, но соперник у нас был мастеровитым. Тут нужно было действовать через «не могу». У нас были хорошие моменты, но с реализацией дело обстояло не лучшим образом.

На нашу игру, конечно, повлияла сложная концовка регулярного чемпионата и короткая скамейка. А с учётом того, что когда мы только закладывали базовую подготовку, из-за пандемии выбыло около 20 человек, а потом были травмы ведущих игроков, пропустивших по месяцу и по полтора, то всё это сказалось. Мы были ограничены в возможности ротации. В итоге другие игроки тратили больше сил, которых им потом не хватало.

Да и в целом, уровень игроков в лиге стал ниже, если вспоминать о тех временах, когда я тренировал другие команды.

Мы с Игорем Никитиным не боялись пожать друг другу руки после окончания серии. Мы должны были это сделать, несмотря на всю известную ситуацию. Старались не дышать друг на друга.

Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали команду на протяжении всего сезона. Мы честно старались биться до конца в каждой игре. Что-то получалось, что-то — нет, но ребята отдавали на льду всё, что у них было.

Касательно давления, которое на меня оказывалось, то так в моей карьере было и есть всегда, я к этому привык. Такова тренерская жизнь.