﻿ Вместе мы продолжаем нести общую ответственность, и я уверен, что мы с честью будем нести ее | Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян провел в министерстве обороны совещание с высшим офицерским составом Вооруженных сил. В совещании приняли участие министр обороны Вагаршак Арутюнян, заместители начальника Генштаба, генерал-лейтенант Артак Давтян и другие.

В начале встречи премьер-министр обратился к присутствующим, отметив:



"Господа генералы и офицеры,

Уважаемые коллеги,

Рад вас видеть, хотя нам всем хотелось бы, чтобы наша встреча прошла в несколько иной обстановке и атмосфере. Мы, наше государство, наш народ вместе переживаем очень тяжелое испытание, но я хочу констатировать, что даже в час самого тяжелого испытания наша страна, наш народ, какой-либо гражданин, какой-либо член правительства, никто из нас не может недооценить те неоспоримые заслуги, которые оказали и оказывают нашей стране многие генералы, офицеры, сержанты, рядовые Вооруженных сил Армении, в том числе многие присутствующие в этом зале господа.

Хочу констатировать, что вместе мы продолжаем нести общую ответственность, и я уверен, что мы с честью будем нести эту ответственность. Я хочу констатировать следующее: нужды Вооруженных сил были и продолжают оставаться в центре внимания правительства.

Конечно, это означает, что мы должны вместе обсудить, проанализировать, ответить на ряд вопросов и, конечно, сформировать общее видение будущего Вооруженных сил, основанное, прежде всего, на мнениях опытных генералов и офицеров, знающих понятия "Вооруженные силы, армия, управление армией” не только как термины, но и как повседневную работу, повседневные усилия , ежедневный опыт.

Хочу здесь еще раз поблагодарить всех за их заслуги. Это не просто слова, так как надеюсь, вы постоянно чувствовали, что правительство и я лично высоко ценим все усилия, которые были приложены во имя нашей страны, сегодняшнего дня и будущего.

Вы знаете, что с сегодняшнего дня генерал-полковник Оник Гаспарян силой права освобожден с должности начальника Генштаба ВС. Хочу поблагодарить господина Гаспаряна за все его заслуги перед Республикой Армения, не только во время его пребывания на посту начальника Генерального штаба, но и на протяжении всей его жизни, потому что практически всю свою сознательную жизнь он провел в Вооруженных силах.

Вы знаете также, что я представил президенту Республики ходатайство о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна начальником Генерального штаба Вооруженных сил. Г-н Давтян возглавлял Генштаб с 2018 по 2020 годы, он всем известен своей работой и пройденным путем. Убежден, что вместе мы сможем преодолеть это испытание, и из этого испытания Вооруженные силы, Республика Армения, наше государство выйдут более сильными.

Хочу попросить всех присутствующих продолжить службу в качестве генералов, офицеров Вооруженных сил, в качестве опор структуры, гарантирующей безопасность и территориальную целостность Армении. Я верю в вас, я убежден, что ваша служба действительно искренняя, и я хочу еще раз заявить, что эти заслуги достойны самой высокой оценки, и эта оценка никогда, ни при каких обстоятельствах, ни при каких условиях не может быть оспорена”.



Премьер-министр добавил, что более подробную беседу они проведут на встрече по случаю назначения нового начальника Генштаба Вооруженных сил. Вместе с тем премьер-министр подчеркнул, что в сложный период единство - это самое главное, что нужно Республике Армения и ее народу.

"Благодарю за внимание, и да поможет нам Бог, поможем мы друг другу, чтобы не потерять ту мечту, которую все мы и каждый из нас называл службой ради Республики Армения, ради Арцаха, ради армянского народа”, - заключил Никол Пашинян.



