Туркменистан и ЮАР укрепят партнёрство по ряду направлений

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов 10 марта по телефону обсудил с руководителем Министерства международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор ряд вопросов межгосударственных отношений. Акцент был сделан на важности расширения соответствующего сотрудничества, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Стороны отметили, что взаимодействие между правительствами двух стран носит взаимоуважительный и дружественный характер. Чиновники обозначили основные векторы дальнейшего партнёрства в сферах политики, торговли, экономики и культуры. Особое внимание было уделено связям в гуманитарной области.

Мередов и Пандор отметили необходимость укрепления дипломатических контактов. В этой связи они решили в ближайшее время провести политконсультации на уровне замминистров иностранных дел. Стороны также договорились активизировать взаимодействие на уровне диппредставителей и постоянных представителей Туркменистана и ЮАР при ООН.

Госслужащие обменялись приглашениями и решили осуществить взаимные визиты, в рамках которых будет подписан ряд билатеральных соглашений.