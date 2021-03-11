В столице Таджикистана установят самый высокий в мире символ Навруза

На центральной площади Душанбе в честь Навруза будет установлена самая высокая в мире конструкция в форме блюда с суманаком. Сооружение напоминает новогоднюю ёлку. Его высота составит 30 метров. Об этом в рамках интервью госинформагентству «Ховар» рассказал глава госучреждения «Наружная реклама и оформление города Душанбе» Нурджахон Исмоилзода.

Ширина сооружения достигнет 16 метров. Конструкция будет находиться на площади «Дусти» рядом с памятником шаху Исмоилу Сомони. По случаю празднования прихода весны в центральной части города также будут посажены деревья.

Новинкой этого года станет стена, сделанная из цветов. Её длина составит 45 метров и высота — 3 метра. Недалеко будет разостлан праздничный дастархан длиной 10 метров и шириной 6 метров.

Напомним, что конструкция в форме блюда с суманаком устанавливается в Душанбе уже во второй раз.

В этом году президент Эмомали Рахмон поручил праздновать Навруз без лишних затрат. В целях профилактики коронавируса запрещены масштабные театрализованные представления.