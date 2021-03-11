Каракалпакстан получит 887 миллионов долларов инвестиций на свое развитие

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 марта ознакомился с программой реализации 711 инвестиционных проектов в Каракалпакстане стоимостью в 887 миллионов долларов США. Об этом toshkent.today сообщили в пресс-службе президента.

Перспективные проекты нацелены на развитие агропромышленного комплекса, добычи и переработки полезных ископаемых, производства стройматериалов, фармацевтики и текстильной индустрии в регионе. Благодаря их реализации будут созданы более 22 тысяч новых рабочих мест. Стоимость импортозамещаемой продукции оставит 141 миллион долларов. Экспортный потенциал республики вырастет.

Глава государства оценил окупаемость инвестиций, финансовые издержки и экономическую перспективность представленных проектов. Он также заострил внимание на необходимости развития племенного животноводства и рыболовства с использованием зарубежного опыта. По его мнению, это повысит конкурентоспособность отечественной продукции на внешнем рынке.