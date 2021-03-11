Премьер Белоруссии поручил установить приоритеты в строительстве городов-спутников

Глава правительства Белоруссии Роман Головченко 10 марта провел совещание, на котором поручил профильным ведомствам определить приоритеты и очередность застройки каждого из городов-спутников Минска. Об этом сообщает информагентство БЕЛТА.

Чиновник заявил, что по мере снижения объемов строительства жилья в столице, параллельно будет увеличиваться объем застроек в городах-спутниках. На данный момент началось активное возведение жилья в первом из шести таких населенных пунктов – в Смолевичах. Головченко отметил, что одновременно вести строительство на территории всех шести городов в финансовом плане не представляется возможным. Учитывая данное обстоятельство, нужно определить приоритеты и этапы возведения жилья в указанных городах.

Премьер обратил внимание на то, что на сегодняшний день подготовлена нормативно-правовая база, утверждены генпланы и постепенно актуализируются проекты детального планирования.

Также руководитель кабинета министров ознакомился с ходом строительства микрорайона Северо-Запад по проекту «Город-спутник Смолевичи».

Белорусский премьер подчеркнул, что большая часть людей, стоящих в очереди за социальным жильем, а их более 180 000 человек, являются жителями столицы. И учитывая, что возведение новых построек происходит медленно, необходимо обеспечить комфортное проживание в городах-спутниках посредством создания объектов инфраструктуры, установления транспортного сообщения с Минском.