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Премьер Белоруссии поручил установить приоритеты в строительстве городов-спутников

  • 11.03.2021, 13:29,
  • В Мире + Европа » Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Премьер Белоруссии поручил установить приоритеты в строительстве городов-спутниковГлава правительства Белоруссии Роман Головченко 10 марта провел совещание, на котором поручил профильным ведомствам определить приоритеты и очередность застройки каждого из городов-спутников Минска. Об этом сообщает информагентство БЕЛТА.

Чиновник заявил, что по мере снижения объемов строительства жилья в столице, параллельно будет увеличиваться объем застроек в городах-спутниках. На данный момент началось активное возведение жилья в первом из шести таких населенных пунктов – в Смолевичах. Головченко отметил, что одновременно вести строительство на территории всех шести городов в финансовом плане не представляется возможным. Учитывая данное обстоятельство, нужно определить приоритеты и этапы возведения жилья в указанных городах. 

Премьер обратил внимание на то, что на сегодняшний день подготовлена нормативно-правовая база, утверждены генпланы и постепенно актуализируются проекты детального планирования.

Также руководитель кабинета министров ознакомился с ходом строительства микрорайона Северо-Запад по проекту «Город-спутник Смолевичи». 

Белорусский премьер подчеркнул, что большая часть людей, стоящих в очереди за социальным жильем, а их более 180 000 человек, являются жителями столицы. И учитывая, что возведение новых построек происходит медленно, необходимо обеспечить комфортное проживание в городах-спутниках посредством создания объектов инфраструктуры, установления транспортного сообщения с Минском. 


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