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Российские молодые ученые будут получать господдержку

  • 11.03.2021, 14:20,
  • В Мире + Европа Россия
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Российские молодые ученые будут получать господдержкуПрезидент Российской Федерации Владимир Путин 9 марта встретился с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Речь, в частности, шла о выработке мер по оказанию необходимой господдержки молодым ученым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Министр подчеркнул, что главной целью ставится привлечение молодежи к науке и технологиям. Однако он указал на существенную проблему, касающуюся отсутствия полноценного закрепления правового положения молодых учёных на законодательном уровне страны в целом. Это не дает выработать соответствующие меры государственной поддержки.

Фальков отметил, что этот вопрос уже проработан и совместно с правительством РФ подготовлены изменения для внесения в профильный закон о науке. Это позволит государству уже в текущем году существенно оказывать помощь талантливой молодежи и сделать профессиональную карьеру гораздо престижнее.

Глава ведомства проинформировал Путина о том, что министерством разработан тематический план, в соответствии с которым ежемесячно научные сотрудники будут работать над решением поставленных задач в определенной сфере жизнедеятельности государства. К примеру, апрель посвящен освоению космоса, а август – экологии и климату.

Российский лидер также ознакомился с презентацией пилотного проекта по созданию карбоновых полигонов. Эта технология предоставит возможность российским ученым создать систему автоматизированной оценки выбросов углерода и разработать собственную методику по сокращению парниковых газов.

В процессе диалога Путин заострил внимание на необходимости привлечения к подобным разработкам стран-членов ЕАЭС и СНГ и важности совмещения научных знаний и потребностей экономики в настоящее время.


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