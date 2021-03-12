Спад количества заражений коронавирусом в РФ доказал эффективность отечественных вакцин

В Государственной Думе РФ 12 марта состоялось заседание Комитета по охране здоровья. В ходе обсуждения парламентариями санитарно-эпидемиологической безопасности граждан отмечена положительная динамика в снижении количества заражений коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

В совещании приняла участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Глава ведомства подчеркнула ощутимый спад заболеваемости коронавирусом в стране. По ее мнению, причиной тому стала успешная отечественная разработка вакцин против этой инфекции и своевременное тестирование населения на предмет заражения.

Глава Роспотребнадзора отметила, что поступление вакцин в регионы Российской Федерации будет идти в плановом режиме. Однако приоритетом останется вакцинация людей пожилого возраста, которые находятся в группе риска.

В процессе диалога участники рассмотрели вопросы нехватки эпидемиологов и инфекционистов, меры по улучшению профессиональной подготовки врачей, а также маркировки биодобавок и витаминов.

В завершении встречи парламентарии поблагодарили Попову за совместную работу в совершенствовании законодательства в области санитарно-эпидемиологической защищенности государства.