Туркменистан выразил заинтересованность в развитии туристического потенциала региона

Туркменские представители соответствующих предприятий 11 марта участвовала в конгрессе «Стихии мира», посвящённом обсуждению вопросов развития туризма в странах-участницах Содружества Независимых Государств, который прошёл в рамках Международного экономического форума «СНГ-30», сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Участники онлайн-конференции отметили, что основная цель данного форума состоит в том, чтобы привлечь внимание межгосударственного объединения к важности улучшения туристического потенциала стран на мировом уровне.

Туристическая отрасль активно развивалась в последние годы. Утверждение законодательных актов, которые регулируют вопросы в туристической сфере, строительство в Национальной туристической зоне «Аваза», в столице и в велаятах неповторимых отелей, стали мощным фактором укрепления позиций туркменского государства на мировом туристическом рынке.

Предприниматели заверили друг друга во взаимной заинтересованность в многосторонней работе по пропаганде, восстановлению и дальнейшему развитию туристической направленности по окончании пандемии.

Кроме того, делегация Туркменистана при помощи видеосвязи приняли участие в международной выставке, где различные промышленные предприятия представили свои виртуальные стенды, которые показывают достижения во всех сферах, имеющих богатый экспортный потенциал и возможности для установления долговременного, взаимовыгодного партнёрства.