Глава Роспотребнадзора рассказал о возможной опасности гриппа птиц

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новый вид вируса птиц (H5N8), который был обнаружен у нескольких россиян в феврале, возможно скоро видоизменится и сможет переходить от человека к человеку. Об этом 12 марта передаёт агентство ТАСС.

— Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится.<...> Но мы увидели это раньше, чем наступила беда — сказала начальник ведомства.

Попова подчеркнула, что нужно приготовиться к данному исходу событий – создавать тест-системы и прививочные вакцины. Руководитель ведомства заявила, что если потребуются лекарственные препараты, то они будут уже готовы.

— То есть мы смогли увидеть и предупредить всё мировое сообщество о том, что угроза есть, — сказала в интервью Анна Попова.

По мнению собеседницы, появление гриппа птиц у людей стало «открытием международного масштаба» и закономерным итогом работы всей структуры санитарного и эпидемиологического надзора.

Напомним, что ранее в феврале этого года Попова известила о 7 заражениях людей гриппом H5N8 на юге Российской Федерации. А также, государственный научный центр "Вектор" в феврале начал разработку вакцин и тест-систем против гриппа птиц.