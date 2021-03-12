Киргизия попросила Россию предоставить масло, зерно и сахар по ценам производителей

Первый заместитель министра экономики и финансов Кыргызской Республики Данияр Иманалиев 11 марта встретился с торговым представителем Российской Федерации в стране Валерием Латыповым. В ходе переговоров стороны высоко оценили высокий уровень кыргызско-российских отношений и перспективу их дальнейшего развития. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Киргизии.

Замминистра проинформировал о мерах, принимаемых правительством для насыщения рынка социально значимыми товарами, включая сахар, растительное масло и зерно. При этом, он попросил торгпредство рассмотреть возможность поставок по ценам производителей.

Кроме того, Иманалиев выразил просьбу об оказании содействия в своевременной поставке запланированных объемов нефтепродуктов в Кыргызстан в соответствии с подписанным индикативным балансом.

В процессе переговоров, повышенное внимание было уделено плану действий между двумя странами по увеличению объемов товарооборота и конкретизации перечня инвестиционных проектов на 2021–2022 годы.