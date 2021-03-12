Президент Белоруссии навестил пациентов «красной зоны» в Молодечненской ЦРБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 марта в рамках рабочей поездки по Минской области побывал в Молодечненской центральной районной больнице, где навестил пациентов с коронавирусом, находящихся в «красной зоне». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Лукашенко в «красной зоне» стационара ознакомился с условиями пребывания пациентов. Президент лично осмотрел как протекает лечебная работа и используется технологическое оснащение.

В ходе встречи с коллективом госпиталя, отдельно обсуждалась организация помощи и восстановительного процесса больных. Как доложили Лукашенко, в ЦРБ под инфекционные койки перепрофилировано 32% фонда. Всего за период распространения вируса в учреждении прошли стационарное и амбулаторное лечение почти 9 тысяч человек. Дополнительно было приобретено медоборудование, в том числе и аппараты ИВЛ.

Белорусский лидер упомянул и про проникновение в страну британского штамма коронавируса. Президент призвал не поддаваться панике, так как эта проблема уже обсуждалась ранее и медицинский полк к ней готов. Относительно отечественной вакцины, Лукашенко сообщил, что специалисты которые этим занимаются, рассчитывают получить свою вакцину уже во второй половине этого года.