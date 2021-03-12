По новым условиям ОПЕК+ Казахстан увеличит суточный объём добычи нефти на 20 тысяч баррелей

Во время рабочей встречи 12 марта с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министр Аксар Мамин доложил об итогах заседания мониторингового комитета ОПЕК+, на котором были согласованы условия для Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Токаева.

Глава государства был проинформирован, что в соответствии с отдельными условиями вынесенными исследовательской группой ОПЕК+, Казахстан может увеличить ежесуточный объём добычи нефти на 20 тысяч баррелей. Такой шаг позитивно отразится на горнодобывающем секторе, способствуя умеренно умножать темпы роста.

Также премьер ознакомил президента с итогами социально-экономического развития государства за первый и второй месяцы текущего года и контролем за санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране.

Согласно информации главы исполнительной власти, в данный период в реальном секторе экономики зафиксирована устойчивая положительная прогрессия. Высокие показатели развития наблюдаются в обрабатывающих производствах, строительном и аграрном секторах, а также в сфере информации и связи. Аналогичную динамику демонстрирует легкая, химическая и металлургическая промышленности.