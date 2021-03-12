Армения и Китай обсудили развитие сотрудничества в различных сферах

Глава министерства обороны Армении Вагаршак Арутюнян 12 марта провёл встречу с послом Китая в республике Фань Юнем. В ходе встречи официальные лица обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах. Согласно представленной информации, на встрече также участвовал военный атташе по оборонным вопросам посольства КНР в Армении Сун Цзилунь. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

Отмечается, что собеседники высоко оценили армяно-китайское взаимодействие в политической, экономической, гуманитарной, образовательной областях, а также тесное сотрудничество в оборонной сфере.

Кроме того, были обсуждены возможности дальнейшего развития совместной деятельности и намеченные ранее мероприятия. Официальные лица также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.

В свой черёд, министр оборонного ведомства выразил уверенность в том, что новоназначенный посол посодействует ещё большему укреплению межгосударственных отношений и политическому диалогу между странами.