Узбекистан и Киргизия запланировали создать совместный инвестфонд

В рамках официального визита киргизского президента Садыра Жапарова в Узбекистан 11 марта прошёл бизнес-форум, в котором участвовали глава министерства внешней торговли республики Сардор Умурзаков, заместитель премьер-министра Киргизии Улукбек Кармышаков, а также должностные лица других узбекско-киргизских ведомств. Было отмечено, что в текущем году будет создан инвестиционный фонд между странами с уставным капиталом 50 млн. долларов, который в скором времени достигнет отметки 200 млн., сообщает официальный веб-сайт министерства финансов РУз.

Умурзаков сообщил, что фонд в будущем послужит ускорителем развития сотрудничества двух государств. Он заявил, что фонд может содействовать поддержке ряда новых двусторонне реализуемых проектов, прежде всего, в сфере промышленных отраслей.

Помимо этого, участники рассмотрели потенциал таких развивающихся отраслей, как сельское хозяйство, туризм, логистика, производство минеральных и органических удобрений, строительных материалов, текстиля и кожи, обуви, шелка. Также были обсуждены приватизация госактивов и трансформация государственных предприятий.

По итогам мероприятия чиновники подписали 291 инвестиционное и торговое соглашение на сумму 935,1 миллиона долларов.