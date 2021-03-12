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Минздрав Молдовы отреагировал на приостановку вакцинации AstraZeneca в нескольких странах

  • 12.03.2021, 12:38,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Минздрав Молдовы отреагировал на приостановку вакцинации AstraZeneca в нескольких странахМинистерство здравоохранения Молдовы 11 марта прокомментировало приостановку вакцинации от пандемической инфекции коронавируса в ряде государств, в частности, в Австрии и Дании. Сообщается, что к настоящему моменту в Молдове использована 9341 доза AstraZeneca и зарегистрированы 303 легкие побочные реакции, которые не представляют опасность для жизни и здоровья привитых людей. Об этом сообщает пресс-службе Минздрава Молдовы.

В ведомстве отметили, что на данный момент, согласно выводам комитета по оценке рисков фармаконадзора Европейского агентства по медикаментам– доступная на данный момент информация указывает на то, что количество тромбоэмболических реакций (сгустков крови) у людей, вакцинированных AstraZeneca, не больше, чем у населения в целом.

Ранее стало известно, что некоторые страны ЕС решили на время приостановить процесс вакцинации данным препаратом из другой партии — ABV 5300. Произошло это после появления сообщений о случаях тромбоэмболии у привитых вакциной граждан компании AstraZeneca.


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