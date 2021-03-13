Молдавский лидер направила кабмину план действий для поддержки предпринимателей

Глава Молдовы Майя Санду 12 марта направила в правительство план срочных действий для помощи экономике в период кризиса. Сообщается, что речь идёт о нескольких мерах, которые позволят малым предприятиям и агропроизводителям легче получить доступ к необходимым финансовым ресурсам при помощи фонда гарантирования кредитов. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

По словам президента, согласно этому плану, фонд гарантирования увеличится до более чем 1,5 миллиарда леев. Важная часть плана — информирование бизнес-среды об этой возможности и упрощение процедур доступа к деньгам.

Санду рассчитывает на солидарность всех, в том числе и банков, в осуществлении указанных мер.

Глава государства подчеркнула, что у правительства есть все рычаги воздействия и средства, чтобы претворить этот план в жизнь. Лидер страны считает, что его реализация позволит бизнесу легче кредитоваться, начать весенние работы и сохранить рабочие места.

Отметим, что из-за распространения эпидемии коронавируса почти все страны, в том числе и Молдова понесли большие экономические убытки.