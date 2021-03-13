Узбекистан передал в дар Киргизии машины скорой помощи, произведённые в республике

В рамках рабочего визита главы Киргизии Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров посетили выставку, организованную технопарком Ташкента, который находится в Яшнабадском районе столицы. От имени народа Узбекистана киргизскому государству были переданы в дар 20 машин скорой медицинской помощи узбекского производства на базе автомобилей Isuzu D-Max и Volkswagen Caddy, сообщает пресс-служба Мирзиёева.

На выставке главам государств были представлена продукция, выпускаемые 24 отраслями и 14 регионами страны, среди которых активное участие приняли предприятия АК «Узавтосаноат». Предприятие UzAuto Motors продемонстрировало ряд реализуемых автомобилей на внутреннем и внешнем рынках.

Узбекский лидер заявил, что киргизское государство также имеет высокий производственный потенциал. Узбекистан готов всесторонне поддержать его реализацию и, в связи с этим, организует соответствующие кооперации и поделится накопившимся опытом.

Киргизский президент выразил свою благодарность узбекскому народу и Мирзиёеву за щедрый подарок, а также сообщил, что высоко ценит проявляемые республикой усилия для укрепления братских уз и отношений добрососедства, оказываемую государством постоянную помощь и поддержку.