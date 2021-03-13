СППТ заинтересовался расширением сотрудничества с британской компанией JCB

В здании туркменского министерства финансов глава ведомства Мухамметгельди Сердаров, председатель СППТ Довран Худайбердиев и поверенный в делах посольства Великобритании Алан Хайтон рассмотрели актуальные вопросы, касающиеся закупки современных британских технологий. В результате встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании, сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Стало известно, что компания JCB Sales Limited обеспечит Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана передовыми высококачественными технологиями, при помощи которых можно будет улучшить эффективность деятельности Союза.

Британский представитель сообщил о готовности компании сотрудничать с СППТ для дальнейшего формирования техпараметров изготавливаемого товара, а также предоставлении сведений по недавно разработанным технологиям для повышения совместной эффективности, снижения затрат и наращивания производственной мощности.

Стороны выразили надежду на дальнейшее укрепление двустороннего долгосрочного сотрудничества.