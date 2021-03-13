﻿ Президент Армении направил послание Папе Римскому Франциску » Новости Армении, Арцаха, Евразес, ЕАЭС, ОДКБ, НАТО и Евросоюза | Сервер Новостей


 
  • 22:00 – Крупные инвестиции в Республике Арцах | Проект стоимостью 10 млн долларов 
  • 21:36 – «Вооруженные силы Азербайджана и нанятые ими террористы совершили ужасающие военные преступления и массовые убийства, включая убийства, пытки и нанесение увечий мирным жителям и военнопленным» | Городской совет Лос-Анджелеса 
  • 22:00 – Крупные инвестиции в Республике Арцах | Проект стоимостью 10 млн долларов 
  • 22:00 – Крупные инвестиции в Республике Арцах | Проект стоимостью 10 млн долларов 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:18 – В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Президент Армении направил послание Папе Римскому Франциску

  • 13.03.2021, 17:09,
  • В Мире + Европа Армения
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Армении направил послание Папе Римскому ФранцискуГлава Армении Армен Саркисян 13 марта направил поздравительное послание папе Римскому Франциску в связи с годовщиной его избрания главой Римской католической церкви. В своей телеграмме президент подтвердил, что его государство заинтересованно в развитии межгосударственных связей с Ватиканом. Об этом сообщает пресс-служба главы Армении.

Саркисян подчеркнул, что отношения Армении и Святого престола основаны на исторических связях, богатом духовном и культурном наследии, которые являются хорошей базой обогащения двусторонней повестки, осуществления практических шагов по углублению сотрудничества.

Кроме того, глава государства выразил большую признательность за молитвы и призывы Папы Римского к миру в столь сложное для Армении время.

Напомним, что ранее во время воскресной молитвы в Ватикане, Папа римский Франциск I отметил важность соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое поможет привести к долгосрочному миру в регионе. Тогда он призвал обе конфликтующие стороны прийти к гуманитарному соглашению.


  •   Просмотров Сегодня: 77

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Португалии по случаю национального праздника страны
    » Президент Армен Саркисян пригласил Генри Киссинджера в Армению
    » Президент Армении поздравил Саломе Зурабишвили
    » Президент Армен Саркисян выразил уверенность, что отношения Армении и Норвегии будут развиваться и расширяться
    » Президент Армении поздравил Петра Порошенко с днем рождения
    » В Ватиканских садах установлен памятник Григору Нарекаци
    » В Ватикане откроется памятник Григору Нарекаци
    » Президент Армении направил поздравительное послание Королю Швеции
    » Серж Саргсян направил поздравительное послание новоизбранному президенту Республики Корея
    » Президент Армении направил поздравительное послание президенту Туркменистана
    » Азербайджанский чиновник извращает слова Папы Римского
    » Папские визиты в первую христианскую страну
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Крупные инвестиции в Республике Арцах | Проект стоимостью 10 млн долларов

    • 22:00
    • 64
    • 0

    «Вооруженные силы Азербайджана и нанятые ими террористы совершили ужасающие военные преступления и массовые убийства, включая убийства, пытки и нанесение увечий мирным жителям и военнопленным» | Городской совет Лос-Анджелеса

    • 21:36
    • 74
    • 0

    Республика Арцах будет иметь более мобильные и самые боеспособные Вооруженные силы. | Виталий Баласанян

    • 21:28
    • 47
    • 0

    Премьер-министр Пашинян провел встречу с президентом Саркисяном

    • 21:14
    • 55
    • 0

    Завершён проект «Млечный путь»

    • 20:33
    • 65
    • 0

    В лучшем этрапе Туркменистана возведут современный парк для детей

    • 18:50
    • 46
    • 0

    Президент Армении направил послание Папе Римскому Франциску

    • 17:09
    • 77
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 64172
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 59209
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 55688
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52382
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47551
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41707
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40184
    • 0

    Российские молодые ученые будут получать господдержку

    • 14:20
    • 152
    • 0

    Премьер Белоруссии поручил установить приоритеты в строительстве городов-спутников

    • 13:29
    • 136
    • 0

    Вместе мы продолжаем нести общую ответственность, и я уверен, что мы с честью будем нести ее | Никол Пашинян

    • 19:55
    • 186
    • 0

    Олег Знарок: «Наши нападающие слишком мало забивали»

    • 13:54
    • 167
    • 0

    «Химки» — «Ростов»: из середняков наверх?

    • 14:20
    • 158
    • 0

    На территории Узбекистана откроется филиал турецкого университета Бахчешексир

    • 13:08
    • 73
    • 0

    Российско-турецкий центр продолжает следить за порядком в Нагорном Карабахе

    • 10:09
    • 178
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА