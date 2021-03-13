Президент Армении направил послание Папе Римскому Франциску

Глава Армении Армен Саркисян 13 марта направил поздравительное послание папе Римскому Франциску в связи с годовщиной его избрания главой Римской католической церкви. В своей телеграмме президент подтвердил, что его государство заинтересованно в развитии межгосударственных связей с Ватиканом. Об этом сообщает пресс-служба главы Армении.

Саркисян подчеркнул, что отношения Армении и Святого престола основаны на исторических связях, богатом духовном и культурном наследии, которые являются хорошей базой обогащения двусторонней повестки, осуществления практических шагов по углублению сотрудничества.

Кроме того, глава государства выразил большую признательность за молитвы и призывы Папы Римского к миру в столь сложное для Армении время.

Напомним, что ранее во время воскресной молитвы в Ватикане, Папа римский Франциск I отметил важность соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое поможет привести к долгосрочному миру в регионе. Тогда он призвал обе конфликтующие стороны прийти к гуманитарному соглашению.