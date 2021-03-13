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Туркменистан запланировал провести конкурс инновационных разработок

Туркменистан запланировал провести конкурс инновационных разработокГлава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Кабинета министров, прошедшем 12 марта в онлайн формате, поддержал предложение зампреда Кабмина Байрамгельды Овезова провести конкурс инновационных разработок «Цифровое решение – 2021», итоги которого будут озвучены на международной выставке Türkmentel-2021, сообщает информагентство «Туркменистан сегодня».

При поддержке руководства страны в прошлом году прошёл аналогичный конкурс, главной целью которого было успешное осуществление молодёжной политики, повышение квалификации, внедрение цифрового образования, привлечения инновационных ресурсов. Проекты победителей мероприятия активно способствуют развитию экономических отраслей государства.Туркменистан запланировал провести конкурс инновационных разработок

«Цифровое решение-2021» нацелено на выявление и поощрение молодёжи, занимающейся изучением и разработкой современных инновационных технологий, а также эффективную реализацию государственной программы по развитию цифровой экономики в стране на 2021-2025 годы.

Добавим, что туркменское государство оказывает поддержку молодому поколению для их благополучного развития.


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