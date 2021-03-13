В одном из регионов Киргизии строится жилой комплекс для социально-уязвимых слоёв населения

Глава правительства Республики Киргизия Улукбек Марипов 12 марта посетил Джалал-абадскую область в рамках рабочего визита. В ходе поездки Марипов ознакомился с ходом строительства социального комплекса «Бахрейн», который возводится международным благотворительным фондом «Ассанабил». Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Было отмечено, что данный комплекс будет предоставлен социально-уязвимым гражданам. Премьер-министр выразил надежду на то, что по окончанию строительства жилье получат действительно нуждающиеся граждане.

Согласно информации, в городке, площадь которого составляет 1,5 га, планируется построить 6 многоэтажных домов, медицинский и культурный центры. В комплексе также будет своя школа, швейный цех, спортивный зал, детский сад и другие социальные объекты. Объект должен быть построен к началу 2022 года.

По словам главы кабинета министров, правительство в лице мэрии Джалал-абадской области предоставит всю необходимую помощь в решении инфраструктурных вопросов.

Добавим, что по окончанию строительства социальный объект полностью перейдёт на баланс мэрии региона.