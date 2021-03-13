Завершён проект «Млечный путь»

На площадке Совета руководителей подразделений Росфинмониторинга с 2017 года осуществлялся проект «Млечный путь». В феврале 2021 года во время 16-го совещания Совета проект официально признан завершённым, но борьба с профессиональными посредниками продолжается. Об этом 12 марта сообщается в пресс-службе ведомства.

Основной целью программы является изучение межгосударственных финпотоков, финансовой инфраструктуры и лиц, для обнаружения мировых «отмывочных площадок», стабильных географических цепочек движения подозрительных финпотоков, выведенных из государств Содружества, исследование иерархии и организационной системы профессиональных сетей отмывания денег для формирования целеустремлённого мирового партнёрства.

Из-за активной совместной работы стран СРПФР за время выполнения проекта обнаружено свыше 3,5 тыс. объектов, которые причастны к разработке мировой «теневой» финансовой инфраструктуры. Это зарубежные финорганизации, юрлица, регистраторы, финансовые руководители.

Созданные схемы и типологические признаки в целях легализации незаконных доходов, переданы в правоохранительные учреждения стран-участников Содружества.

С целью уменьшения риска употребления услуг зарубежных «финансовых посредников» и отмывочных площадок, оказывающих угрозу для национальных финсистем стран СНГ было принято решение запустить новый проект «Орион».

Проект предусматривает формирование сотрудничества ПФР государств СРПФР с частным сектором, целью которого является развитие системы обоюдного информирования о присутствии высокого риска при партнёрстве с фигурантами списка проекта «Орион».