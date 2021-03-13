В лучшем этрапе Туркменистана возведут современный парк для детей

Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову 12 марта в ходе заседания кабинета министров было представлено на рассмотрение предложение относительно строительства в этрапе имени С.А. Ниязова Дашогузского велаята современного паркового комплекса для детей. Об этом сообщило госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Инициатива жителей района была озвучена вице-премьером Гадыргельды Мушшиковым. Он отметил, что средства на возведение нового парка отдыха будут взяты из денежной премии, выделенной администрации соответствующего этрапа за статус лучшего района Туркменистана по итогам 2020 года.

Площадь паркового комплекса составит 1,5 гектара. В него будут входить административный корпус, различные игровые аттракционы, кафе, магазин, автомобильная стоянка.

Туркменский лидер одобрил предложение, после чего дал ряд указаний заместителю главы правительства в этом направлении.

Напомним, что размер денежной премии, выделенной районной администрации, составил 1 млн долларов. Этрап имени С.А. Ниязова достиг лучших показателей в экономической, социальной и культурной областях среди других районов государства.