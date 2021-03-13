Премьер-министр Пашинян провел встречу с президентом Саркисяном
- 13.03.2021, 21:14,
- В Мире + Европа Армения Политика Общественность
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Источник:FMG NEWS
Премьер-министр Никол Пашинян сегодня провел встречу с президентом Республики Арменом Саркисяном.
Премьер-министр и президент обсудили
сложившуюся в стране ситуацию, пути ее разрешения и преодоления
внутриполитического кризиса. В этом контексте в качестве решения
проблемы было рассмотрено проведение досрочных парламентских выборов.
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