﻿ Премьер-министр Пашинян провел встречу с президентом Саркисяном

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня провел встречу с президентом Республики Арменом Саркисяном.

Премьер-министр и президент обсудили сложившуюся в стране ситуацию, пути ее разрешения и преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте в качестве решения проблемы было рассмотрено проведение досрочных парламентских выборов.



