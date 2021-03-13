﻿ «Вооруженные силы Азербайджана и нанятые ими террористы совершили ужасающие военные преступления и массовые убийства, включая убийства, пытки и нанесение увечий мирным жителям и военнопленным» | Городской совет Лос-Анджелеса

Городской совет Лос-Анджелеса единогласно принял резолюцию о поддержке народа Республики Арцах.



Как передает @armenpress, со ссылкой на Massis Post, резолюцию представили члены совета Пол Крекорян и Митч О'Фаррелл.



В резолюции говорится, что город Лос-Анджелес неизменно поддерживал народ и население Арцаха, являющийся «с этнической и культурной точки зрения армянским, коренным населением региона, и этот народ смело провозгласил свою независимость от Советского Союза и Азербайджанской Советской Республики около 30 лет назад и с тех пор установил у себя демократическое самоуправление».



В резолюции содержится обращение к войне, развязанной азербайджанской стороной в сентябре 2020 года, и отмечается: «27 сентября 2020 года вооруженные силы Азербайджана осуществили широкомасштабную агрессию против Республики Арцах, координируя операции с Турцией, заручившись ее полной поддержкой, тем самым полностью обнулив 30-летний режим прекращения огня и возобновив полномасштабную войну. Его цель состояла в том, чтобы уничтожить коренное армянское население и силой завоевать независимую Республику Арцах».



Подчеркивается, что Азербайджан преднамеренно нацелился на мирное население Арцаха с применением тяжелого вооружения, включая беспилотники, ракеты и тяжелую артиллерию, что привело к разрушениям, жертвам и депортации большого числа арцахцев.



«Вооруженные силы Азербайджана и нанятые ими террористы совершили ужасающие военные преступления и массовые убийства, включая убийства, пытки и нанесение увечий мирным жителям и военнопленным», - заявили члены городского совета Лос-Анджелеса. Они также отметили, что на протяжении всего вторжения Азербайджан запугивал мирных жителей, используя международно запрещенное оружие, такое как кассетные бомбы и белый фосфор.



«Принимая эту резолюцию, Лос-Анджелес скорбит по гибели тысяч жертв этого нападения. 9 ноября 2020 года объявляется днем памяти жертв агрессии Азербайджана против Республики Арцах», - говорится в резолюции