﻿ «Вооруженные силы Азербайджана и нанятые ими террористы совершили ужасающие военные преступления и массовые убийства, включая убийства, пытки и нанесение увечий мирным жителям и военнопленным» | Городской совет Лос-Анджелеса


 
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«Вооруженные силы Азербайджана и нанятые ими террористы совершили ужасающие военные преступления и массовые убийства, включая убийства, пытки и нанесение увечий мирным жителям и военнопленным» | Городской совет Лос-Анджелеса

 «Вооруженные силы Азербайджана и нанятые ими террористы совершили ужасающие военные преступления и массовые убийства, включая убийства, пытки и нанесение увечий мирным жителям и военнопленным» | Городской совет Лос-Анджелеса
Городской совет Лос-Анджелеса единогласно принял резолюцию о поддержке народа Республики Арцах.  

Как  передает @armenpress, со ссылкой на Massis Post, резолюцию представили члены совета Пол Крекорян и Митч О'Фаррелл.

В резолюции говорится, что город Лос-Анджелес неизменно поддерживал народ и население Арцаха,   являющийся «с этнической и  культурной точки зрения армянским, коренным населением региона, и этот народ смело провозгласил свою независимость от Советского Союза и Азербайджанской Советской Республики около 30 лет назад и с тех пор установил у  себя  демократическое самоуправление».

В резолюции содержится обращение к войне, развязанной азербайджанской стороной в сентябре 2020 года, и отмечается: «27 сентября 2020 года вооруженные силы Азербайджана осуществили широкомасштабную агрессию против Республики Арцах, координируя операции с Турцией, заручившись ее полной поддержкой, тем самым полностью обнулив 30-летний режим прекращения огня и возобновив полномасштабную войну. Его цель состояла в том, чтобы уничтожить коренное армянское население и силой завоевать независимую Республику Арцах».

Подчеркивается, что Азербайджан преднамеренно нацелился на мирное население Арцаха с применением тяжелого вооружения, включая беспилотники, ракеты и тяжелую артиллерию, что привело к разрушениям, жертвам и депортации большого числа арцахцев.

«Вооруженные силы Азербайджана и нанятые ими террористы совершили ужасающие военные преступления и массовые убийства, включая убийства, пытки и нанесение увечий мирным жителям и военнопленным», - заявили члены городского совета Лос-Анджелеса. Они также отметили, что на протяжении всего вторжения Азербайджан запугивал мирных жителей, используя международно  запрещенное     оружие, такое как кассетные бомбы и белый фосфор.

«Принимая эту резолюцию,  Лос-Анджелес скорбит по гибели тысяч жертв этого нападения.  9 ноября 2020 года объявляется днем памяти жертв агрессии Азербайджана против Республики Арцах», - говорится в резолюции

  Источник:FMG NEWS
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