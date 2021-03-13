﻿ Крупные инвестиции в Республике Арцах | Проект стоимостью 10 млн долларов

В аскеранском селе Дахрав построят крупный сельскохозяйственный проект стоимостью 6,5 млн евро.



Владелец Ереванского завода шампанских вин, гражданин Франции Грайр Акопян вместе с семьёй собирается построить современную ферму.



Мы встречались с членом семьи Акопян в Ереване и он показал нам весь проект. Ферма включает в себя 20 умных коровников, молокозавод, сыроварню. Отапливаться помещения будут с помощью предприятия переработки навоза в биогаз, а также с помощью солнечной энергии. Скот будет завезен из Бельгии и будет чипирован, что позволит в реальном времени следить за здоровьем скота.



Рядом с фермой будет разбит интенсивный сад площадью 20 га. А работающие в предприятии сельчане будут совладельцами этого проекта.



Фонд Туфенкян ввиду данного проекта построит 108 домов для беженцев из Гадрутских сел.



Также нам рассказали, что таких ферм в Армении будет 10, весь проект оценивается в 65 млн евро.

